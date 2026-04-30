防御率0.60はMLB1位…打者でもOPS.898で“不調”扱い

【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦で歴史的な大記録を達成した。6回2失点（自責点1）の好投を見せ、過去113年間で誰も成し遂げていない偉業を樹立。米国ファンからは10年総額7億ドル（約1014億円）の大型契約すら「安すぎると感じる」などと脱帽の声が寄せられた。

苦しいマウンドでもエースの意地を見せた。13連戦中の疲労を考慮されて投手専念で迎えたこの日、移籍後最多となる104球の熱投を披露。最速100.4マイル（約161.6キロ）の直球を軸に、6回を投げて5安打2失点（自責1）にまとめ、9つの三振を奪った。今季初黒星を喫したものの、防御率はメジャートップの0.60をマークしている。

米データ会社「オプタ・スタッツ」は、今季先発した全5試合で「少なくとも6イニング以上を投球 被安打5以下 自責点1以下 被本塁打0」を記録していると紹介。「シーズン開幕から5試合続けてこの記録を達成したMLBの投手は、（自責点が公式記録となった1913年以降）他に一人も存在しない」とし、113年ぶりの偉業を伝えた。

大谷はもちろん投手だけでなく打者としても超一流だ。衝撃的な偉業を打ち立て、ファンからは「ちょっと正気の沙汰じゃないな」「しかも彼は、wRC+145、OPS.898という数字を叩き出しながらこれをやってのけている。どういうわけか、彼は自身の高額契約を安すぎると感じさせてしまうんだ」「間違いなく、本当にクレイジーだ。MLBで最高のプレイヤーであることは疑いようがない」「GOAT（史上最高）」「オオタニの投球はマジで過小評価されている」などと反響はとどまることを知らない。（Full-Count編集部）