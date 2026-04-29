米上院公聴会で証言するウォーシュ元FRB理事＝21日（AP＝共同）【ワシントン共同】米議会上院の銀行住宅都市委員会は29日、米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長にウォーシュ元FRB理事を起用する人事案を賛成多数で可決した。人事案は与党共和党が過半を占める上院本会議で採決され、承認される公算が大きい。パウエル現議長が任期期限を迎える5月半ばにも、ウォーシュ氏が新議長に就任する見込みだ。ウォーシュ氏の人事は、