うららかな陽気の中、スヤスヤと気持ちよさそうに眠るキツネ。ほのぼのとした光景ですが、この場所、実は新潟県庁の中庭。戸惑う人たちをよそに、自分の家にいるようにぐっすり眠っていました。新潟市では、2025年も市街地でキツネが目撃されていますが、その時も、人が近づいても逃げる様子がなかったといいます。さらに27日には、柏崎市の銀行にカモシカが侵入。駆けつけた業者が吹き矢で麻酔を打ち、眠ったところを捕獲しました