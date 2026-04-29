◆陸上 織田記念国際（２９日、ホットスタッフフィールド広島）

男子３０００メートル障害決勝で、昨年９月の東京世界陸上８位入賞の三浦龍司（スバル）がペースメーカーとして出場。約２０００メートルまで引っ張った。

レース後はペースメーカーを務めた理由などを説明。今シーズンは１５００メートルや５０００メートルに出場してスピード強化を図っているが、１１日の金栗記念（熊本）５０００メートルは１３分４５秒１０の３６位とふるわなかった。「一つサンショーのレースを入れることで、スイッチを入れる」と目的を持ってレースを引っ張り「良いリズム」など走りの好感触を得た様子。「スピード、スピードでやってきたので、いつもの体作りが欠けていた部分があったと思います。新たに体に刺激が入って、動き方が変わることを期待しています」と吹っ切れた表情を見せた。

この日は８分２２秒６９で優勝した青木涼真（ホンダ）、８分２３秒６０で２位だった新家裕太郎（愛三工業）が共に今年９月のアジア大会（名古屋）の派遣設定記録（８分２５秒８３）をクリア。「そこに貢献できたと思うと、普段のレースの中では味わえないものを味わえた。良い経験になったと思います」と笑顔で話した。

次戦は海外レースを予定していると言い「まずは体の状態、走りの状態を戻すことを最優先にしたい」と一歩一歩、進んでいく。