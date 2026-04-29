news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「約2キロの金塊奪い車で逃走か防犯カメラに走り去る“3人組”」についてお伝えします。◇28日、東京・葛飾区の路上でおよそ2キロの金塊が3人組の男に奪われる事件が起きました。現場近くの防犯カメラ映像には、人が倒れているなか、リュックサックを持った男性が襲われ、白い服を着た人物がそのリュックを持ち走り去る様子や、その後、倒れていた人が起き上がろうとする