神戸市西区で4月29日、阪神高速7号北神戸線をバイクで走行していた男性が、高速道路の塀に衝突したあと、自ら塀を乗り越え、転落死しました。警察は事故と自殺の両面で捜査しています。 29日午後1時ごろ、神戸市西区伊川谷町布施畑の県道で、通行人の女性から「人が倒れ意識なし。ヘルメットが落ちている」などと警察に通報がありました。 警察によると、倒れていたのは50代くらいの男性で、意識不明の状態で搬送されましたが、