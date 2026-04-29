「サッカー・ＷＥリーグクラシエ杯決勝、日テレ東京Ｖ２（３ＰＫ１）２大宮」（２９日、Ｕ等々力）日テレ東京Ｖが延長戦、ＰＫ戦の末、初優勝を果たした。０−１の後半６分、ＦＷ小林里歌子が同点のゴールを決めた。１−１のまま延長戦に入ると、延長前半１０分でＭＦ眞城美春が放ったシュートの跳ね返りを、ＭＦ北村菜々美が左足で押し込み勝ち越した。しかし、延長後半９分で大宮に同点とされた。今季限りでの引退を表明