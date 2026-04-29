※2025年11月撮影トップ画像は、大畔（おおぐろ）天満宮。大畔という地名、筆者は初めて見ました。神社境内西側に大畔自治会館があります。※2025年11月撮影日影で見難いのですが自治会館の前に庚申塔があります。※2025年11月撮影自治会館の前、庚申塔と御堂が並んでいます。※2025年11月撮影庚申塔のアップ。※2025年11月撮影左から見てゆきます。高さ108cm、享保九年（1724年）300年以上前の庚申塔。青面金剛はかなり綺麗に形が