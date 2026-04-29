つくばエクスプレス【駅ぶら】065 流山おおたかの森駅 その7 大畔 天満宮
※2025年11月撮影
トップ画像は、大畔（おおぐろ）天満宮。大畔という地名、筆者は初めて見ました。
神社境内西側に大畔自治会館があります。
※2025年11月撮影
日影で見難いのですが自治会館の前に庚申塔があります。
※2025年11月撮影
自治会館の前、庚申塔と御堂が並んでいます。
※2025年11月撮影
庚申塔のアップ。
※2025年11月撮影
左から見てゆきます。
高さ108cm、享保九年（1724年）300年以上前の庚申塔。青面金剛はかなり綺麗に形が保たれています。これは一見の価値が有ります。
その右は更に古く宝永五年（1708年）。上部が割れています、塔高108cm。
その右、103cmは、天明九年（1789年）。邪鬼の下、三猿が刻まれているか否か判然としません。
一番右は 上部にウーン（種子）と青面金剛の文字が彫られています。寛政十一年（1799年）。左側面に十月吉日大畔村講中と刻まれています。
4基とも18世紀の庚申塔でした。
庚申塔が主目的ですが、もちろんお邪魔した天神様にもご挨拶します。
※2025年11月撮影
右手前の「流山100か所めぐり」には「㊷天神社」となっています。記載は「江戸時代創建の大畔の神社。祭神は菅原道真公。梅の図の絵馬は、市指定文化財。境内には庚申塔、灯籠などの石造物やシイ、ケヤキなどの保存樹木がある。」
神社前の社碑は「天満宮」でしたが････。
鳥居の左には流山市教育委員会による案内があります。以下は内容です。
「「梅の図」絵馬 流山市指定有形民俗文化財第五号
天神社は、学問の神様とされる菅原道真を祀り、道真が親しんだ梅がシンボルとなっています。
梅の古木を描いた大畔天神社の絵馬は、文化十五年（1818）1月25日に、福富宗直が願主となり、門弟（弟子）40名が名を連ね、学問の成就を祈願して奉納されたものです。
門弟は、三輪野山･下花輪･桐ヶ谷･上新宿･北小屋など近隣の村々にもいたことがわかりますが、師匠とみられる福富氏についてはよくわかっていません。
絵馬としては市内で最も古い年代が記されており、縦81cm、横152cmと大きく、描かれた梅の図も見事です。また江戸時代の教育を知る上で貴重な資料といえます。
流山市教育委員会」
天神様にご挨拶します。
※2025年11月撮影
拝殿に三猿、これは珍しいと思いました。※2025年11月撮影
天神社を後にして南に歩いてゆきます。
※2025年11月撮影
長閑です。畑の向こうに「流山警察署」が見えました。
※2025年11月撮影
実は、この先に「庚申坂」があります。庚申塔があるのかもしれません。
※2025年11月撮影
ここが庚申坂。道の狭さに驚きますが、後日レンタカーで流山市内を走り回って、この広さの道が「過去のスタンダード」だと分かりました。マジで狭いのです。軽自動車を借りれば良かった･･･。
※2025年11月撮影
坂を下ってきて、振り返っています。残念ながら庚申塔は、見当たりませんでした。
※2025年11月撮影
新しく作られた道に出て西に大きな鳥居が見えました。
※2025年11月撮影
次回は、三輪茂侶神社の庚申塔を見ます。
（写真・文/住田至朗）
※駅構内などはつくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道株式会社）の許可をいただいて撮影しています。
※鉄道撮影は鉄道会社と利用者･関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます。
※参照資料
首都圏新都市鉄道株式会社 会社要覧2024
るるぶ情報板関東31 つくばエクスプレス JTBパブリシング 2025年5月1日
つくばエクスプレス沿線アルバム 生田誠 山田亮 アルファベータブックス 2023年8月5日
つくばスタイル No.12 耷出版 2011年4月10日
つくばエクスプレス 最強のまちづくり 塚本一也 創英社 2014年10月23日 他
流山市の庚申塔については 流山市立博物館調査研究報告書『流山庚申塔探訪』流山市教育委員会発行を参照しています