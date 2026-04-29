7000万円超えのディーゼルレクサスとは？レクサスは2026年3月25日、タイ最大級の自動車展示会「バンコク国際モーターショー2026」（会期3月25日〜4月5日）で、フラッグシップSUVの「LX500d」を展示しました。LXはレクサス初のSUVとして1996年にデビュー。トヨタのSUV「ランドクルーザー300」と同様、頑丈なラダーフレーム構造を採用しており、レクサスならではのラグジュアリー性を備えながらも、過酷な環境下でも走破できる本