7000万円超えのディーゼルレクサスとは？

レクサスは2026年3月25日、タイ最大級の自動車展示会「バンコク国際モーターショー2026」（会期3月25日〜4月5日）で、フラッグシップSUVの「LX500d」を展示しました。

LXはレクサス初のSUVとして1996年にデビュー。トヨタのSUV「ランドクルーザー300」と同様、頑丈なラダーフレーム構造を採用しており、レクサスならではのラグジュアリー性を備えながらも、過酷な環境下でも走破できる本格オフローダーとしての顔をあわせ持っています。

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現行型は2021年発表の4代目にあたります。基本的なデザインは世界共通ですが、パワートレインや装備などは仕向け地によって異なっています。

タイ市場では「LX500dプレミアム」とスポーティ仕様の「LX500d Fスポーツ」が展開されており、現地のカー・オブ・ザ・イヤーで最優秀高級ディーゼルSUV賞を受賞。存在感を高めています。

ボディサイズは全長5100mm（Fスポーツは5090mm）×全幅1990mm×全高1895mm、ホイールベース2850mm。パワートレインは3.3リッターV型6気筒ディーゼルターボエンジンに10速ATを組み合わせており、最高出力304馬力、最大トルク700Nmを発生します。

今回、バンコク国際モーターショーに展示されたのはLX500dプレミアムです。上質な素材を用いたインテリアや充実した快適装備を備え、乗車定員は7名（2-3-2）となっています。

一方、Fスポーツはフロントメッシュグリルやブラックホイールなどの外装パーツによって精悍さを強めているほか、専用チューニングされたパフォーマンスダンパーなどによって、ハンドリングのダイレクト感を一段と高めています。

ボディカラーは全6色、インテリアカラーはブラック、ブラウン、レッド&ブラックの全3色。このうちブラウンはプレミアム専用、レッド&ブラックはFスポーツ専用となっています。乗車定員は5名です。

価格はプレミアムが1500万バーツ（約7300万円 ※2026年4月下旬時点、以下同）、Fスポーツが1550万バーツ（約7500万円）です。