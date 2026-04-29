＜キャデラック選手権事前情報◇28日◇トランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターC（フロリダ州）◇7739ヤード・パー72＞今週の米男子ツアーは、30日（木）から総額2000万ドル（約31億8000万円）、優勝360万ドル（約5億7240万円）と高額賞金がかかるシグネチャーイベントの新規大会が行われる。28日には、その組み合わせが発表された。【連続写真】松山英樹のスイングのポイントは？「マスターズ」以来3試合ぶりの出場を果