3試合ぶり出場の松山英樹は“因縁晴らす”ラウンドに キャデラック選手権組み合わせ発表
＜キャデラック選手権 事前情報◇28日◇トランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターC（フロリダ州）◇7739ヤード・パー72＞今週の米男子ツアーは、30日（木）から総額2000万ドル（約31億8000万円）、優勝360万ドル（約5億7240万円）と高額賞金がかかるシグネチャーイベントの新規大会が行われる。28日には、その組み合わせが発表された。
【連続写真】松山英樹のスイングのポイントは？
「マスターズ」以来3試合ぶりの出場を果たす松山英樹は、今季2勝（米通算4勝）のクリストファー・ゴッタラップ（米国）とプレーする。2月に行われた「WMフェニックス・オープン」では、プレーオフを戦い敗れた相手。“因縁を晴らす”ための初日のラウンドは、日本時間5月1日午前3時5分にスタートする。2週前の「RBCヘリテージ」以来となる久常涼は、デニー・マッカーシー（米国）とのペアリングが決まった。こちらの初日は、日本時間午後10時30分から始まる。この他、世界ランク1位のスコッティ・シェフラーは、同4位のキャメロン・ヤング（ともに米国）とプレー。ジャスティン・ローズ、トミー・フリートウッド（ともにイングランド）、コリン・モリカワ（米国）ら世界ランク上位勢も出場する。10年ぶりに開催される、ドナルド・トランプ米大統領所有のコース“ブルーモンスター”での大会という部分でも注目だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
キャデラック選手権 組み合わせ＆スタート時間
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松山英樹 今季成績＆プロフィール
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