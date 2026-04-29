2026年4月27日、中国メディア・界面新聞は、日本がデフレ脱却後に利上げを継続しているにもかかわらず、円安が進行し「安全資産」としての属性が変質していると報じた。記事は、日本が24年から利上げに転じ25年12月には金利が0．75％に達したものの、円安に歯止めがかからない状況であることを紹介。中東紛争の影響により今月には円相場が1ドル＝160円台まで下落し、従来の「有事の円買い」が機能しなくなったと指摘した。そして、