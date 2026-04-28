徳島市八万町の公園に4月28日の朝、イノシシ2頭が出没しました。同様の目撃情報は27日も報告されていて、警察が注意を呼び掛けています。これは、四国放送の「けんみんボックス」に寄せられた映像です。並んで歩く、2頭のイノシシが撮影されています。警察によりますと、28日の午前6時ごろ、徳島市八万町の寺山公園にイノシシ成獣2頭が出没しました。イノシシは公園内を移動したり、餌を探しているのか、鼻で地面を掘り起こしたり