27日、社民党のラサール石井参議院議員（70）が自身のXを更新。一般ユーザーがポストした動画つきの投稿を引用しながら、《気持ち悪。》と投稿した。引用された投稿には《40-50代のオッサン3人で、若い女性5人の品評会。ゾッとするのは私だけ？》とあり、動画は25日にライブ配信された、YouTubeチャンネル『ReHacQ〜リハック〜』の【石丸伸二vs吉村洋文】恋愛病院を見る会…大阪府知事が衝撃参戦！絶叫のワケ【ReHacQ高橋弘樹】と