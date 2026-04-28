2026年北京国際自動車展覧会（北京モーターショー）が4月24日から10日間の日程で開催されています。世界の自動車産業の電動化、インテリジェント化へのモデルチェンジの行方を示す重要な指標として、今回の北京モーターショーは21の国と地域からサプライチェーンのトップ企業とテック企業が出展すると同時に、多くの海外メディアの注目を集めています。米CNNの報道によると、北京モーターショーの会場では、中国の主要自動車メーカ