お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀さんが当面の間休養に入ることを、所属事務所の公式サイトが報告しました。 【写真を見る】【 バナナマン 】日村勇紀さん「当面の間お休み」公式サイト「今年に入ってから体調を崩すことが多く」公式サイトでは「今年に入ってから体調を崩すことが多く」「医師より休養が必要との判断に至りました」と伝えています。 ▽▽▽▽所属事務所報告全文▽▽▽▽バナナマン日村勇紀