お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀さんが当面の間休養に入ることを、所属事務所の公式サイトが報告しました。



【写真を見る】【 バナナマン 】日村勇紀さん「当面の間お休み」 公式サイト「今年に入ってから体調を崩すことが多く」





公式サイトでは「今年に入ってから体調を崩すことが多く」「医師より休養が必要との判断に至りました」と伝えています。









▽▽▽▽ 所属事務所 報告全文 ▽▽▽▽

バナナマン日村勇紀についてのお知らせ

平素よりバナナマンを応援いただき、誠にありがとうございます。

この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします。

今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。









これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、

コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります。

ファンの皆さま並びに関係者の皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことを

お詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

引き続きバナナマン、日村勇紀への温かいご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、報道機関・メディアの皆さまにおかれましては、

本人およびご家族への取材はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

2026年4月28日

株式会社ホリプロコム

△△△△ 全文 以上 △△△△

バナナマンのレギュラー出演は、TBSテレビ「バナナマンの早起きせっかくグルメ！！」「バナナマンのせっかくグルメ！！」「ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」TBSラジオ「バナナマンのバナナムーンGOLD」など、数多くのテレビ・ラジオにわたっています。



【担当：芸能情報ステーション】