お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんが2026年4月27日にXを更新。福岡県でのロケ終わりに乗ったタクシーでトラブルに遭ったことを報告した。なぜ国際線ターミナルに行ってしまったのか真栄田さんはXで、福岡県でロケがあったことを明かしつつ、「予約してた飛行機より一本早い便に乗れそうで、タクシーに乗り、運転手さんに『福岡空港まで』と伝え、1時間弱あるので寝ました」と報告。その後、「着きました」と声を掛けてもら