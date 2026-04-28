お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんが2026年4月27日にXを更新。福岡県でのロケ終わりに乗ったタクシーでトラブルに遭ったことを報告した。

なぜ国際線ターミナルに行ってしまったのか

真栄田さんはXで、福岡県でロケがあったことを明かしつつ、「予約してた飛行機より一本早い便に乗れそうで、タクシーに乗り、運転手さんに『福岡空港まで』と伝え、1時間弱あるので寝ました」と報告。

その後、「着きました」と声を掛けてもらったところ、その早い便に間に合いそうな時間だったとのこと。しかし、支払いをしてタクシーを降りたところ、「福岡空港国際線」だったと明かした。

なお、福岡空港は国内線と国際線のターミナルが離れており、滑走路を挟んで車で15分程度の距離がある（無料連絡バスでは10〜15分程度で移動できる）。

そのため、真栄田さんは急いでタクシーに戻り、「ここ国際線ですよ！」と伝えたとのこと。タクシー運転手からは「すみません！国内線まで乗って下さい！」と言われ、再び乗車したものの、国内線までの行き方が分からず、他の運転手に行くことに。さらに混んでいたこともあり、到着まで20分ほどかかってしまったと明かした。

「何故なら、全て、全て、俺の国際線顔のせい」

真栄田さんは「早い便の夢消える」とつづりつつ、「降りる時に。運転手さんが、泣きそうな顔で『これ持ってって下さいぃ！』と、お札を握りしめているが、『気にしないで』と、さすがに受け取れず」と返金は受け取らなかったとのこと。

その理由について、「何故なら、全て、全て、俺の国際線顔のせい」と冗談交じりにコメントしていた。

また、真栄田さんは「そしてこれからはちゃんと、国内線と伝えようと反省して確認したら、運転手さんはそもそも国内線のつもりで来たらしい笑」とタクシー運転手のミスもあったとのこと。

一方、一連の出来事について真栄田さんは「笑い話が生まれて良かったです」とつづっていた。