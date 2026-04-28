【くら寿司×「名探偵コナン」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第3弾】 5月1日～ 開催予定 ※無くなり次第終了 くら寿司は、「名探偵コナン」とコラボしたオリジナルグッズプレゼントキャンペーン第3弾を5月1日より開催する。 くら寿司では、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念し、4月3日より「名探偵コナン」とコラボしたキャン