ＪＲ西日本は、りそなホールディングス（ＨＤ）傘下の関西みらい銀行と資本業務提携し、銀行サービスに参入する方針を固めた。関西みらい銀行株の約２０％を取得し、決済やローンなど金融サービスをグループに取り込むことで、顧客の囲い込みを強化する。今週中にも発表する。金融庁の認可が得られれば、今年度中に関西みらい銀株を取得する。ＪＲ西は、外部企業に決済機能サービスなどを提供するりそなグループの「ＢａａＳ（