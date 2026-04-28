サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄がこのほど、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（28日スタート、毎週火曜後10：00）の合同取材に出席。荒川が、結婚するにあたっての理想のタイプを明かした。【写真】モデルに経営者も！『時計じかけのマリッジ』出演女性陣初めてMCを務める荒川はこの日、トレードマークのギャルメイクではなく、清楚系メイクで登場した。「このメイクで