エルフ・荒川、“脱・ギャルメイク”「アナウンサーの仕事、待ってます！」 結婚相手に譲れない条件告白
サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄がこのほど、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（28日スタート、毎週火曜 後10：00）の合同取材に出席。荒川が、結婚するにあたっての理想のタイプを明かした。
【写真】モデルに経営者も！『時計じかけのマリッジ』出演女性陣
初めてMCを務める荒川はこの日、トレードマークのギャルメイクではなく、清楚系メイクで登場した。「このメイクで人前にずっといるのは初めてです。“むき出しの荒川”で」と照れ笑いを浮かべ、「今までだったら恥ずかしいとか言っていましたが、進んでみよう！と思って、楽しませていただいています。アナウンサーの仕事、待ってます！」と呼びかけた。
また、番組内容にちなみ、結婚相手に譲れない条件について問われると、荒川は「きれい好き過ぎない人です」と即答。どこでも寝られる人じゃないとたぶん無理。汚いのがいいのではなくて、許容範囲が広いとありがたいです。潔癖ではない人」と明かした。
『時計じかけのマリッジ』は、婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない婚活リアリティーショー。経営者・中野綾香、現役アナウンサー・西澤由夏、モデル・徳本夏恵が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”に参加する。結婚相手候補には、年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家など、個性豊かなメンバーが集まっている。
【写真】モデルに経営者も！『時計じかけのマリッジ』出演女性陣
初めてMCを務める荒川はこの日、トレードマークのギャルメイクではなく、清楚系メイクで登場した。「このメイクで人前にずっといるのは初めてです。“むき出しの荒川”で」と照れ笑いを浮かべ、「今までだったら恥ずかしいとか言っていましたが、進んでみよう！と思って、楽しませていただいています。アナウンサーの仕事、待ってます！」と呼びかけた。
『時計じかけのマリッジ』は、婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない婚活リアリティーショー。経営者・中野綾香、現役アナウンサー・西澤由夏、モデル・徳本夏恵が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”に参加する。結婚相手候補には、年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家など、個性豊かなメンバーが集まっている。