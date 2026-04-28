【ジュネーブ＝船越翔】国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は２７日、ロシアが占拠するウクライナ南部ザポリージャ原子力発電所の輸送関連施設に対して無人機（ドローン）による攻撃があり、運転作業員１人が死亡したと明らかにした。ロイター通信によると、ロシア側は「攻撃はウクライナが行った」と主張している。ＩＡＥＡのラファエル・グロッシ事務局長はＸ（旧ツイッター）への投稿で「原発やその周辺への攻撃は原子力の安全を脅