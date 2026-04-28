女優の萩原佐代子（63）が28日までにインスタグラムを更新。事故に遭い救急搬送されていたことを明かした。萩原は自身の体調不良を心配するフォロワーの声を受け、「私は13年間、持病の経過観察中ですが、それとは別にここ数ケ月、水分を摂るだけでも激しくむせ、時には嘔吐してしまう状態が続いていました」と説明。耳鼻科で「慢性上咽頭炎」と診断され、治療を受けていたが「その時点でも症状は重く、遠距離移動への不安もあり、