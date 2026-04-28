ママスタコミュニティにはよく義母の話題が登場します。義母とは結婚相手の母親を指す言葉で、ストレートに読めば「ギボ」。ただ、この言葉を普段から使っている人は、そう多くはなさそうです。「おギボさん」と言ったら笑われた。「ギボ」って普通に使うよね『お義母さんの話を人にするとき、みんな「おかあさん」と呼ぶの？「おギボさん」と言ったら、笑われたんだけど。普通に「ギボ」って言うよね』今回あがった、こちらの投