株式会社マイナビは、20～59歳の正社員を対象に実施した「【正社員2万人に聞いた】GW休暇と五月病に関する調査2026年」を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 2026年のGW休暇は平均5.8日間。GW休暇に合わせて有給を取る正社員は約2割 正社員の4割以上は同じ年間休日数なら「休みの分散」を希望。仕事復帰が大変だと感じる連休日数は平均10.2日間 正社員の約