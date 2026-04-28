セバスチャン・サウェ（ゲッティ＝共同）26日にロンドン・マラソンの男子で史上初めて2時間を切る1時間59分30秒の世界新記録で2連覇したセバスチャン・サウェ（ケニア）は27日、レース前に自らドーピング検査を複数回受け、違反の疑いはないと主張した。AP通信が伝えた。サウェは厳格な検査を望んだとし「多くの疑念を招くのは良くない。世界にクリーンに速く走れると証明したかった」と説明した。ケニア勢は女子で世界記録を