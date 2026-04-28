◆米大リーグレンジャーズ―ヤンキース（２７日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が２７日（日本時間２８日）、敵地・レンジャーズ戦に「３番・右翼」で先発出場。３回に２戦連発となる１１号ソロを放った。現時点で村上宗隆（ホワイトソックス）、アルバレス（アストロズ）に並んでメジャートップに立った。２番ライスの１０号２ランで先制した直後の３回２死