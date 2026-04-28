【その他の画像・動画等を元記事で観る】 福山雅治が、全国アリーナツアー『NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声（りゅう、かみなりすなわちこえをはっす）』東京初日公演を4月24日に日本武道館で開催。 9月9日にリリースする5年9ヵ月ぶりのオリジナルアルバム情報解禁後初のライブということで、同公演には福山からのビッグサプライズがふんだんに詰め込まれていた。 ■「ずいぶん前か