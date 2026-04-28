福山雅治アリーナツアー武道館公演でニューアルバムのタイトルを発表！「ここに帰結しました」

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福山雅治が、全国アリーナツアー『NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声（りゅう、かみなりすなわちこえをはっす）』東京初日公演を4月24日に日本武道館で開催。

9月9日にリリースする5年9ヵ月ぶりのオリジナルアルバム情報解禁後初のライブということで、同公演には福山からのビッグサプライズがふんだんに詰め込まれていた。

■「ずいぶん前から自分の中にその言葉があった」（福山雅治）

この日、福山雅治は日本テレビ土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』の主題歌「拍手喝采」や、ライブ当日に情報解禁された8月7日公開の映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の主題歌「邂逅」をフルバンドでライブ初披露。約1万3,000人の観客を没入させた。

さらに、アンコールでは9月9日にリリースされる5年9ヵ月ぶりのアルバムのタイトルが『超新星』に決定したことが明らかに。福山雅治は「超新星とは“スーパーノヴァ”という、星が一生の最後に起こす巨大な爆発現象という意味を込めています。星のように一つひとつの曲が生まれていく中で、『超新星』という言葉が浮かんできまして。ずいぶん前から自分の中にその言葉があってここに帰結しました」とその由来を説明した。

なお、福山雅治は全国アリーナツアーを6月末に終えたあと、8月に東京・東京ドームと大阪・京セラドーム大阪で『NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026 DOME LIVE 龍、涼風至（りゅう、ずすかぜいたる）』を開催する。同公演ではオリジナルアルバム『超新星』の楽曲を中心に構成されるライブを予定している。

TEXT BY 西廣智一

PHOTO BY Junichi Itabashi, Kazushi Hamano (C)AMUSE

■リリース情報

2026.09.09 ON SALE

ALBUM『超新星』

■関連リンク

福山雅治ニューアルバム『超新星』特設サイト

https://fukuyamamasaharu.com/13thAlbum/

福山雅治 OFFICIAL SITE

https://fmsp.amob.jp