あす4月29日（水）25時35分〜26時05分 日本テレビにて放送の深夜単発ドラマ「AIに話しすぎた男」。現在、本作と連動したミステリーゲームを販売中。「流出したドラマ台本」：https://minibreak.jp/台本には、制作過程で生じたスタッフのメモ・修正・塗りつぶしなどの生々しい記載があり、台本とドラマのOAを見比べながらゲームを進めていく。台本とOAの差分や違和感に気付けた場合、“ドラマ放送までに制作現場で何が起きていたの