（CNN）イランは、イラン側はホルムズ海峡を再開する新たな提案を示したが、米国の主要な要求に関する協議の行方は不透明なままとしている。事情に詳しい関係者が明らかにした。イラン側の提案は、米政府がまず戦争を終結させ、戦闘を再開しない保証を求める内容だという。レバノンの親イランメディア「アル・マヤディーン」が報道し、イランの精鋭部隊「イスラム革命防衛隊」に近いタスニム通信が引用した。トランプ米政権の主要