TBS系「水曜日のダウンタウン」に出演経験のあるセクシー女優、矢埜愛茉（やの・えま＝30）が28日、Xを更新。引退を発表した。矢埜は元グラビアアイドルで24年1月にセクシー女優への転身を発表し、前田美里から矢埜愛茉へ改名した。昨年12月には、「水曜日のダウンタウン」の名物企画「名探偵津田第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」に出演し、話題となっていた。矢埜は「【大切なお知らせ】マドンナ3作目を持ちましてAV女優