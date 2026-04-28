DIY自由・原状回復不要というルールのもと、住人が空間を育て、長く住み継がれる“伝説”の賃貸アパート「アップル＆サムシングエルス」。今回紹介するのは、美大卒の若手美術作家と、17年住み続けるアクセサリーデザイナーの部屋。世代も歩みも異なるふたりが、DIYし放題・原状回復不要の異色アパート「アップル＆サムシングエルス」に惹かれ、住み続ける理由とは何か。暮らしと創作の境界を持たない住まいのあり方を紐解く。■関