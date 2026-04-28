アサヒ飲料株式会社は、現代の若者が「ＮＯ」という選択肢に対してどのような意識を持ち、それをいかに「賢い（スマート）な行動」と捉えているかを明らかにするため、Ｚ世代の２０代男女１０００人を対象に「若者の『ＮＯ』と言えることに関する意識調査」を実施した。調査では「とてもかっこいいと思う（４７．７％）」「ややかっこいいと思う（４１．８％）」と回答した人が８９．５％で、「ＮＯを言える」ことに対するポジ