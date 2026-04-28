「国内導入」という日産の「英断」に期待大！日産の現地子会社であるインド日産自動車会社が2026年2月18日に、マルチ・パーパス・ビークル（MPV）の新型モデルである「グラバイト」を発表しました。早々に発売される模様です。このグラバイト、現地価格では56万5000インドルピー（約96万円）という低価格も話題となっていますが、果たしてどんなモデルとなっているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「3列