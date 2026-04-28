「国内導入」という日産の「英断」に期待大！

日産の現地子会社であるインド日産自動車会社が2026年2月18日に、マルチ・パーパス・ビークル（MPV）の新型モデルである「グラバイト」を発表しました。早々に発売される模様です。

このグラバイト、現地価格では56万5000インドルピー（約96万円）という低価格も話題となっていますが、果たしてどんなモデルとなっているのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「3列・7人乗り」コンパクトミニバン「グラバイト」です！ 画像で見る（30枚以上）

MPVは直訳すると多目的乗用車という意味となり、ミニバンやトールワゴン、SUVなどのような、人も荷物も載せることができて複数の用途に使うことができる車両を指すものです。

新型グラバイトは、3列・7人分のシートを備えるモデルとなっています。

この3列シート、豊富なシートアレンジが可能となっているだけでなく、3列目シートは着脱も可能となっているのが特徴で、最大625リットルの荷室容量を確保することができるというのもポイント。

ボディサイズは全長3987mm×全幅1734mm×全高1644mmとかなりコンパクトなサイズでありながら、高い使い勝手を持ち合わせているのも魅力といえるでしょう。

そんなグラバイトのエクステリアデザインは、日産のグローバルデザインランゲージと調和した力強く自信に満ちた独自のアイデンティティを確立しています。

シグネチャーLEDヘッドランプ（デイタイムランニングライト内蔵）、クリスタルのような透明感と立体感を備えたLEDテールランプ、LEDフォグランプ、専用のピアノブラック2Dグリル、実用性を高めるルーフレール、そして乗降性と使い勝手を考慮した大開口ドアを採用し、新型車らしい先進的なスタイルとなっています。

またインドというお国柄もあってか、最低地上高の高いSUVスタイルとなっているため、アクティブな印象を与えてくれるのも注目を集めている要因のひとつといえるかもしれません。

なおミニバンタイプとはいえ、後席ドアは耐久性を重んじてか、スライドタイプではなく通常のヒンジタイプを採用しています。

インテリアではワイヤレスAndroid AutoおよびApple CarPlayに対応した20.3cmの大型インフォテインメントディスプレイが搭載され、インド仕様ということで専用エアベントを備えた熱帯地域対応エアコンディショニングシステムにより、すべての乗員に快適な移動空間を提供。

そのほか夜間など周囲が暗い場所で車から降りるときに、周囲を照らす「フレンドリーライティング作動」が可能なLEDヘッドランプ、クルマに近づくと自動でロックを解除する「接近時アンロック機能」、降車後にクルマから離れると自動でロックをする「降車時オートロック機能」、スマートフォンのワイヤレス充電、前後パーキングセンサーなど、利便性と安心感を高める先進技術を搭載しています。

パワートレインには53kW／96N・mを発生する直列3気筒1リッターガソリンエンジンが搭載され、トランスミッションには5速MTと2ペダルMTの5速EZシフトを設定し、市街地から高速道路まで、滑らかな走行性能と扱いやすさ、優れた燃費性能を提供とされています。

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このように日本のユーザーにとっても魅力的なグラバイトではありますが、インドのチェンナイで現地生産されるモデルであることや、日本では装着が義務化されている衝突被害軽減ブレーキを含む先進安全装備が装着されていないなどの問題もあり、即日本への導入がなされる可能性は限りなく低いといえるのが現状となっています。

とはいえ、日本でもトヨタ「ルーミー」「ライズ」のように、200万円以下の廉価なコンパクトハイトワゴンやコンパクトSUVが根強く支持を集めており、こうしたラインナップを持たない国内の日産販売店にとっても、のどから手が出るほど「いますぐ導入して欲しいクルマ」でしょう。

日本向けに各装備を充実させたモデルを仕上げるのは難儀かもしれませんが、日産の英断を期待したいところです。