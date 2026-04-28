連続ドラマ初主演爽やかな笑みを満面に浮かべ、春らしい花柄ワンピ姿で、手を振っている女性……。俳優の原菜乃華（22）だ。４月中旬、横浜・みなとみらいで現在放送中のドラマ『るなしい』（テレビ東京系）の撮影が行われていた。「同ドラマは’22年上半期の『週刊文春エンタ マンガ賞！』で最高賞を受賞した漫画家・意志強ナツ子による同名漫画が原作です。”火神の子”として育てられた原演じる主人公の女子高生・るなは、祖母