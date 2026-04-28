原菜乃華が花柄ワンピ姿で横浜に…異色サスペンスドラマ撮影で”意味深”に見えてしまう爽やか笑顔

連続ドラマ初主演

爽やかな笑みを満面に浮かべ、春らしい花柄ワンピ姿で、手を振っている女性……。俳優の原菜乃華（22）だ。

４月中旬、横浜・みなとみらいで現在放送中のドラマ『るなしい』（テレビ東京系）の撮影が行われていた。

「同ドラマは’22年上半期の『週刊文春エンタ マンガ賞！』で最高賞を受賞した漫画家・意志強ナツ子による同名漫画が原作です。”火神の子”として育てられた原演じる主人公の女子高生・るなは、祖母が経営する『火神の医学鍼灸院』で、自身の血を入れた”モグサ”を販売するという”信者ビジネス”を行っています。そんな彼女が一人の女性として恋をするも、火神の子に恋は許されず、好きになった男性を信者ビジネスに陥れていく姿を描いた宗教サスペンスです」（テレビ誌ライター）

原は、’22年公開のアニメ映画『すずめの戸締まり』で主人公の声を担当。一躍注目を集めた。その後、ヒロインに抜擢された映画『ミステリと言う勿れ』や元天才子役を演じた『【推しの子】-The Final Act-』での演技が高く評価され、以来、映画、ドラマに引っ張りだこ。’25年には地上波ドラマだけでもNHK連続テレビ小説『あんぱん』など、５本に出演した。今回、原は、この作品が民放連続ドラマ初主演となる。

４月23日放送回では、るなが自分の客である女子生徒に、男子生徒に身体を触らせておカネを稼ぐ方法を伝授。泥沼に陥れるシーンなどが描かれた。

撮影当日、みなとみらいには、若いカップルや家族連れなど、多くの人々が集っていた。そんな中、撮影の準備が始まり、原が姿を見せると、気づいた通行人から「あれ、『るなしい』の撮影だよね」「原ちゃん、かわいい」といった声が出ていた。

その原、この日は学生服姿ではなく、冒頭のように華やかなワンピース姿。撮影前、強い日差しを避けるために、自ら大きな日傘をさし待機。その間も、にこやかな表情を浮かべている。撮影は、男性との待ち合わせのシーンのようで、スーツ姿の男性と合流すると、大袈裟な身振り手振りで、かわいらしさ全開の表情を浮かべて話しかけていたが、その”裏”には彼女の企みがありそうな気がして……。

今ドラマ出演にあたり、原は、

〈るなは無垢な人で、欲しいと思ったものは絶対に手に入れようとします。その真っ直ぐさと、執着や頑固さを大事にして演じています。カリスマ性と、10代の女の子らしい感情を併せ持っているので、どちらをどれだけ表に見せるかという塩梅に気を付けて、日々模索しながら頑張っています〉（『テレ東プラス』４月２日配信より）

などと語っている。原のずば抜けた演技力を楽しみつつ、今後のドラマの展開にも期待したい。

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