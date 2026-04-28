「再審法は、最終的に総理が決断するしかない。法務省と検察の関係がやはり大きい」刑事裁判をやり直す「再審」制度をめぐって、泉房穂参院議員が参議院の予算委員会で、高市早苗首相に迫った。背景として泉議員が指摘したのは、法務省と検察庁の“いびつな関係”だ。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●法務省と検察の歪な関係、事務次官が検察幹部の下位に「あまり知られていませんが…」泉議員はこう切り出し、中央省庁の