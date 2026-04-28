辛口の批評の本音は…ヒューストン・アストロズの今井達也（27）が15日間のIL（負傷者リスト）入りした。球団発表によれば、「右腕の疲労」とのこと。重傷ではなさそうだが、現地の今井に関するニュースを見ていると、疑問に思うこともある。“辛口な論評”が多いのだ。【写真を見る】腰にそっと手を添えて…今井達也投手の「美人妻」「期待が大きかった分、初登板で結果を出せなかったのも影響しているようです。でもスプリン