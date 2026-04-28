侍ジャパン前監督で、野球殿堂入りした日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝65）による連載「自然からのたより」は、北海道の春に彩りを添える花たちについて。栗の樹ファームでは今年もクロッカスや福寿草が花を咲かせ、水仙の葉も出てきて景色を一変させた。はるか昔からずっと変わらぬ春の風景が教えてくれる。周囲に惑わされてはいけない、自分が思ったことをやり続けることが大切なのだ、と。今年