中日・金丸が28日のDeNA戦（バンテリンドーム）に向け、チームの勢いを加速させる快投を誓った。「もう全部、勝つつもりで。いいスタートを切れるように」9連戦の先陣を切る左腕が、ゴールデンウイークを“黄金週間”にする道筋を示す。6連敗を脱したチームは現在3連勝中で、「勢いが少しずつ戻っていると思うので、その流れに自分も乗って、つなげられるように」と井上竜の連勝を、さらに伸ばす構えだ。この日はバンテリ