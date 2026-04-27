6人組人気YouTuber、東海オンエアのしばゆー（32）が27日までにインスタグラムを更新。ボーイズグループ、JO1の大阪・京セラドームで行われたライブを観劇したことを明かした。メンバーとの記念写真を公開し「京セラドームのJO1のLIVE行かせて頂きました。めちゃく良かったぞオイ！？」と絵文字付きで投稿した。さらに「踊りながら観れて、龍楽しかったです。『Hands In My Pocket』がやはり推し曲か。レーザーの本数、ガチでエグ