6人組人気YouTuber、東海オンエアのしばゆー（32）が27日までにインスタグラムを更新。ボーイズグループ、JO1の大阪・京セラドームで行われたライブを観劇したことを明かした。

メンバーとの記念写真を公開し「京セラドームのJO1のLIVE行かせて頂きました。めちゃく良かったぞオイ！？」と絵文字付きで投稿した。さらに「踊りながら観れて、龍楽しかったです。『Hands In My Pocket』がやはり推し曲か。レーザーの本数、ガチでエグいぞ？」とつづった。

また、メンバーの豆原一成について「豆ちゃんさんが東海オンエア好きとの事で会った時にうれしみを持って頂いたのでこちらもうれしみを持ちました」と報告。「ピンクの麦わら帽子、等を差し入れに持って行ったけど気に入ってくれたでしょうか。また行きまーす！」と締めくくった。

コメント欄では公式アカウントが「全部めちゃくちゃうれしみです！ドラゴンありがとうございますまた是非来てください！」と感謝のメッセージを投稿。末尾には「MAME」と書かれており、豆原からのものと察したファンらから「豆ちゃんよかったね」「豆ちゃんうれしかったんだろうなあ」といった声が相次いで投稿されていた。