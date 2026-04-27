お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。一浪時代の勉強法を明かした。高学歴芸人として知られるケムリは「偏差値70軍団」の一員として登場。小学生時代は有名塾「SAPIX」の上から2番目のクラスに在籍し、桐朋中学校・高等学校に合格。一浪して慶大法学部法律学科に進学した。「（中高の）6年間は全然勉強しないんですよ、みんな」と振り返り、「僕