日本テレビ系「有吉ゼミ」が２７日、放送され、ギャル曽根と大食い対決する『チャレンジグルメ』企画に、俳優・北村一輝（５６）の長男が挑戦した。「ダンサー、振付師の北村将清（しょうせい）です」と自己紹介。父が北村一輝であることを明かすと、スタジオでＶＴＲを見ていた坂上忍は「えぇ〜っ！？」。ギャル曽根も「顔そっくりです。めっちゃ似てる〜」と驚き、将清が「そうらしいですね」とおしぼりで口元を押さえながら